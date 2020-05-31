2020/05/31 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الأحد، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، و10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجل العراق 260 إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 31 آيار/مايو، إجراء فحوصات على 5 آلاف و381 نموذجًا جديدًا، وتسجيل 260 إصابة في عموم البلاد، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 58

بغداد/ الكرخ: 35

مدينة الطب: 2

النجف: 7

البصرة: 24

السليمانية: 24

دهوك: 4

ديالى: 2

واسط: 7

بابل: 26

ميسان: 31

المثنى: 21

ذي قار: 2

الديوانية: 9

الأنبار: 1

كركوك: 7

وأكدت الوزارة، تسجيل 10 حالات وفاة 5 منها في العاصمة بغداد، مقابل 46 حالة شفاء.

وارتفع حصيلة الماصبين في العراق، إلى 6 آلاف و439 تماثل للشفاء التام منهم 3 آلاف و156 وتوفي 205 أشخاص، فيما يخض للحجر والعلاج 3 آلاف و78 منهم 46 في العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يعلن "الحرب" على الجائحة: 12 قرارًا وعقوبات صارمة

عداد كورونا يتخطى الـ6000..



إصابات بين الكوادر الصحية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: 10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: 10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).