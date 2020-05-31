البابا فرنسيس : كل شيء سيكون مختلفا بعد وباء كورونا

2020/05/31 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نبّه البابا فرنسيس إلى أن “كل شيء سيكون مختلفا” بعد الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد الذي ستتجاوزه البشرية بشكل “أفضل أو أسوأ” داعيا إلى “مجتمع أكثر عدالة وإنصافا”.وقال الحبر الأعظم في رسالة وجهها مساء السبت بالفيديو باللغة الإسبانية بمناسبة عيد العنصرة “عندما نتجاوز هذا الوباء، لن نتمكن من الاستمرار فيما كنا نفعله، وبالشكل الذي […]

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