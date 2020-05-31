برشلونة يوجه انظاره صوب نجم نابولي

2020/05/31 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قررت إدارة برشلونة الاتجاه إلى فابيان رويز لاعب وسط نابولي، في حال فشل عملية انتقال ميراليم بيانتش هذا الصيف، بسبب رفض أرثور ميلو الدخول في صفقة تبادلية مع لاعب يوفنتوس.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “إدارة النادي الكتالوني بدأت اتصالاتها بوكيل أعمال رويز، لبحث عملية توقيعه بعد نهاية الموسم الكروي الجاري”.وأضافت […]

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