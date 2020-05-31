صحة اربيل تعلن شفاء 11 مصاباً بكورونا

2020/05/31 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية صحة اربيل ،اليوم الاحد، تماثل 11 مصابا بفيروس كورونا للشفاء التام.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان” نتائج الفحوصات المختبرية اظهرت تماثل 11 مصابا للشفاء التام ومغادرتهم المستشفى”.واضافت، ان”المجموع الكلي لعدد المتعافي من الفيروس في اربيل وصل الى 228 حالة”.انتهى

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