مجلس الامن الوطني يناقش إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال الشامل

2020/05/31 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ناقش مجلس الأمن الوطني، اليوم الأحد، إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال بالعاصمة بغداد والمحافظات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن الاخير “ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة جدول أعماله”.وشدّد الكاظمي خلال الاجتماع على “أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من […]

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