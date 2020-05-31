عودة الرحلات الى مطار الملك خالد الدولي بالرياض

2020/05/31 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أستأنف مطار الملك خالد الدولي بالرياض تشغيل الرحلات الداخلية في الصالة “5” اعتباراً من اليوم الأحد، تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات العاملة بالمطار.وأكدت مطارات الرياض جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي، مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية اللازمة القائمة على مبدأ التباعد […]

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