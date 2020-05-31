القبض على داعشي في الانبار

2020/05/31 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد عناصر داعش في مدينة الرمادي.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء 40 القت القبض على أحد عناصر داعش الارهابي في منطقة الشيحة في الرمادي، ممن كانوا يعملون كعناصر أمنية في صفوف التنظيم".واضافت انه "من المطلوبين بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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