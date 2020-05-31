بالصور.. معالم سياحية دولية تفتح أبوابها مجددا

2020/05/31 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعادت العديد من دول العالم فتح معالمها السياحية من جديد، بعد فترة من الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا، فمن طوكيو والصين إلى تايلاند واليونان، اتخذت الحكومات إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء، وهو ما يمكنك أن تراه في صور التقرير التالي.اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في نيروبي تظهر هذه الصورة قيام عامل صحي […]

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