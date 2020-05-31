موريتانيا تتطلع لتعزيز علاقاتها مع بغداد

2020/05/31 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رسالة تهنئة، من الوزير الأول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

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