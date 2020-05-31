الكعبي يصدر بيانآ بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق

2020/05/31 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، بياناً بشأن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق لعام اخر.

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