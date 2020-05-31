صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات الـ58 الجديدة بكورونا

2020/05/31 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الأحد، تفاصيل الإصابات الـ 58 الجديدة بفيروس كورونا المستجد وتوزيعها الجغرافي.وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “صحة الرصافة سجلت اليوم ٥٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.* مدينة الصدر ٣٥ اصابة ضمن محلات ٥٥٧، ٥٥٣، ٥٢٦، […]

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