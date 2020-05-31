وزير صحة كردستان: ازدياد عدد الاصابات بكورونا سيدفعنا الى استخدام الفنادق لعزل المصابين

2020/05/31 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد وزير الصحة في خكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الاحد (31 أيار 2020)، أن ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا سيدفع صحة الإقليم لاستخدام الفنادق لعزل المصابين.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، إنه "بسبب تسجيل اكبر عدد لحالة كورونا قد نستعمل الفنادق بدل المستشفيات لعلاج مصابي كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (31 أيار 2020) تسجيل 10 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 28 في اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 5381 نموذج في المختبرات المختصة في العراق كافة، لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 227756".

واشارت الى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 260 إصابة في العراق"، مبينة أنها توزعت بالشكل التالي: "بغداد/ الرصافة 58، وبغداد/ الكرخ: 35، ومدينة الطب: 2، النجف: 7، والبصرة: 24، والسليمانية: 24، ودهوك: 4، وديالى: 2، وواسط: 7، وبابل: 26، وميسان: 31، والمثنى: 21، وذي قار: 2، والديوانية: 9، وأنبار: 1، وكركوك: 7".

ولفتت الى "تسجيل 46 حالة شفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 9، وبغداد/ الكرخ: 11، ومدينة الطب: 10، وكركوك: 1، والبصرة: 3، وديالى: 1، والديوانية: 2، والمثنى: 8، وصلاح الدين: 1".

ونبهت على "تسجيل 10 وفيات، 4 منها في بغداد/ الرصافة، وواحدة في بغداد/ الكرخ، واثنان في ميسان، وواحدة في كل من كركوك، وديالى، والسليمانية".

وأوضحت أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ 6439، ومجموع حالات الشفاء: 3156، والراقدين الكلي: 3087، والراقدين في العناية المركزة: 46، ومجموع الوفيات: 205".

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