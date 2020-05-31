صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 58 المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/05/31 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 58 الم...





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