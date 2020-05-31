2020/05/31 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، انها لن ترسل أي مبلغ بعد الآن لمنطقة كردستان العراق ما لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية العراقية: لن نرسل أي مبلغ لأربيل بعد الآن دون التوصل لاتفاق نهائي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية العراقية: لن نرسل أي مبلغ لأربيل بعد الآن دون التوصل لاتفاق نهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).