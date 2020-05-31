إسنا: طهران لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة

2020/05/31 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت وكالة “إسنا” الإيرانية إن طهران أكدت أنها لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة التي اسقطها الحرس الثوري في الثامن من يناير بعد إقلاعها من مطار طهران.وأفادت الوكالة، اليوم الأحد، بأن طهران قالت إن سبب رفضها تسليم أجهزة التسجيل هو تأخر كييف في الرد على المقترح الإيراني في هذا الشأن.هذا […]

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