سرقة بـ700 مليون دينار عراقي من منزل نجم الدوري الانكليزي

2020/05/31 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفادت تقارير صحفية إنكليزية أن منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، تعرض لسرقة في نيسان/أبريل الماضي، أخذ خلالها اللصوص ساعات ومجوهرات تبلغ قيمتها حوالي “500 ألف جنيه (اكثر من 700 مليون دينار عراقي).وأفادت صحيفة “ذا صن” ليل السبت عن “سرقة ثلاث ساعات ثمينة من لاعب […]

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