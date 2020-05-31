هل الكورونا تسببها بكتيريا؟

2020/05/31 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.محمد الربيعي تنتشر هذه الأيام عبر رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة تدعي ان كوفد -19 ينتج عن بكتيريا ولذلك يمكن علاجه بسهولة.في الواقع، يسبب كوفد -19 فيروس ولا يوجد علاج له.القصة كاملة: سبب كوفد -19 هو فيروس شوهد لأول مرة في الصين في نهاية عام 2019 وانتشر في […]

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