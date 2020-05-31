نتائج الدوري الالماني.. مونشنغلادباخ يتجاوز يونيون برلين برباعية

2020/05/31 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتألق الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الاحد ، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على يونيون برلين، بنتيجة (4-1)، في الجولة 29 من الدوري الألماني.وسجل تورام الهدفين الثاني والثالث لمونشنغلادباخ في الدقائق 41 و59 من تمريرات زميله الحسن بليا.وعقب تسجيله الهدف الثاني، حرص تورام على إدانة مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي ذو بشرة سمراء، تعرض للقتل من قبل شرطي.واحتفل تورام بهدفه من خلال الانحناء على الركبة بنفس الطريقة، التي تعرض بها فلويد للقتل من قبل الشرطي الأمريكي.

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