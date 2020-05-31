صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الـ58 الجديدة بكورونا

2020/05/31 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، تفاصيل الاصابات بفيروس كورونا والتي بلغت 58 اصابة في مختلف مناطق الرصافة.وبحسب الموقف الذي اطلعت عليه "كلكامش برس"، فأن "مدينة الصدر تصدرت قائمة الاصابات لهذا اليوم بعد تسجيل 35 اصابة، فيما تم تسجيل 3 اصابات في الاعظمية، و2 في كل من بغداد الجديدة والحبيبية والزعفرانية وزيونة، بينما سجلت اصابة واحدة في مناطق الشعب، ام الكبر والغزلان، الفحامة، البلديات، الامين، الغدير، الكفاح، الوثبة، الكسرة، شارع فلسطين، واخرى تعود لمصاب من جانب الكرخ ابو غريب".وشهدت الرصافة وفاة 4 مصابين بكورونا، بينما تم شفاء 9 ومغادرتهم لمستشفيات العاصمة بغداد اليوم الاحد.

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