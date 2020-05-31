فرنسا تعيد فتح فناء

2020/05/31 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، إعادة فتح فناء كاتدرائية نوتردام لأول مرة منذ أكثر من عام على حريق ألحق أضرارا جسيمة بالكاتدرائية التاريخية.وقالت البلدية، في بيان رسمي، ان "الوكالة المحلية للصحة أعطت الضوء الأخضر لفتح فناء الكنيسة بعد أن تبين أن الشروط الصحية أصبحت مكتملة لفتح الفناء الذي كان ملوثا بمادة الرصاص نتيجة الحريق".وأزاحت الشرطة، ظهر اليوم، الحواجز التي كانت قد أغلقت بها الفناء على مدى أكثر من عام، أمام الزوار.واندلع أكبر حريق في التاريخ في كاتدرائية نوتردام، مساء يوم 15 نيسان 2019، حيث انهار برج الكنيسة، وانتشر إلى الأجزاء الأخرى في البناء.ووفقا لرجال الإطفاء، فقد نجا هيكل نوتردام من السقوط والاحتراق بالكامل وكذلك التحف الفنية الرئيسية التي كانت في داخله، وكذلك الآثار الرئيسية في الكاتدرائية.وهناك احتمال أن يكون سبب الحريق مرتبطاً بأعمال ترميم كان يقوم بها رجال بناء داخل الكاتدرائية.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتزامه استعادة "نوتردام" خلال 5 سنوات.كما قدمت المنظمات الدولية والشركات الكبيرة مساعدة مالية كبيرة لترميم الكاتدرائية.

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