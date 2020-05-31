الأزمة النيابية: الحظر الحالي امني وليس صحي

2020/05/31 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… انتقد عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، الأحد، الإجراءات المتبعة في حظر التجوال الوقائي، واصفا إياها بالأمنية وليست صحية.وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ القوات الأمنية تتعامل مع الحظر وكأنه امني وليس صحي وهنالك إجراءات يجب تنفيذها للحظر الصحي”، لافتا إلى إن “ارتفاع معدل الإصابات يعود إلى عدم الالتزام […]

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