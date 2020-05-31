دول عربية ستخسر 7 ملايين وظيفة في الربع الثاني من 2020

2020/05/31 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية للبلدان العربية في منظمة العمل الدولية إن وباء كورونا ومنذ بدء انتشاره أثر بشكل تصاعدي على عدد ساعات العمل التي فقدها العالم.وأشار إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن العالم سيخسر خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 10.7% من ساعات العمل، أي ما […]

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