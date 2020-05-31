الموارد المائية تكشف عن دراسة لإنهاء مشكلة الملوحة والتلوث البيئي في البصرة

2020/05/31 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، عزمها على إنهاء مشكلة الملوحة والتلوث البيئي في البصرة فيما كشفت أسباب عدم انشاء سدود جنوبي العراق.

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