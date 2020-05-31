ترامب يتهم حركة ’’يسارية’’ بالوقوف وراء الاحتجاجات ويؤكد: سأصنفها كمنظمة ارهابية

2020/05/31 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اتهم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاحد، حركة يسارية بالوقوف وراء الاحتجاجات الاخير التي تشهدها الولايات المتحدة، فيما أكد أنه سيصنفها كمنظمة إرهابية.

وقال ترامب في خطابه خلال اطلاق صاروخ مأهول إلى الفضاء، إن "جماعات يسارية على رأسها جماعة انتيفا تقف خلف اعمال العنف والتخريب التي ترافق التظاهرات وسأصنفها كمنظمة ارهابية".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، نحو 1400 شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في الولايات المتحدة على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء، على يد شرطي أبيض في أحد شوارع مدينة مينيابوليس.

وأكدت الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الأمريكية قامت باعتقال نحو 1400 متظاهر في 17 ولاية أمريكية بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات غير المرخصة في البلاد، التي اندلعت بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن "الاحتجاجات أسفرت حتى الان عن سقوط قتيل على الأقل، وإصابة آخرين بأعيرة نارية".

وتجددت مساء أمس السبت مظاهرات احتجاجية، رافقتها أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، وتحولت إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

كما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال تخريب ونهب للمحلات التجارية، في حين ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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