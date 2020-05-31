عضو بخلية ازمة الرصافة يعلن حجر نفسه بعد اصابة عائلته بفيروس كورونا

2020/05/31 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن عضو خلية الازمة الصحية في الرصافة د.



عباس الحسيني حجر نفسه بعد اصابة عدد من افراد...





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