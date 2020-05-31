الأمير وليام يرفض إطلاق وصف أبطال على مكافحي كورونا

2020/05/31 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمير البريطاني وليام من وصف العاملين في مجال الرعاية الصحية بـ”الأبطال” وسط جائحة فيروس “كورونا” المستجد.وفسّر رفضه لذلك اللقب لأنه قد يضع ضغطا لا داعي له على العاملين في الخطوط الأمامية، بل ويمنعهم من الحصول على دعم نفسي.وأعرب الأمير وليام في برنامج “ذو وان شو” المذاع في هيئة الإذاعة البريطانية “بي […]

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