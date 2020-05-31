بيانات مقلقة بشأن عنف الشرطة الأميركية ضد السود

2020/05/31 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع أميركي متخصص بجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بجرائم القتل التي ترتكبها الشرطة بحق المدنيين، أرقاما صادمة لعام 2019.وقال موقع “mappingpoliceviolence.org”، إن 1099 شخصا قتلوا على يد الشرطة الأميركية في مختلف الولايات.وبحسب الإحصاء، مثل معدل ضحايا القتل على يد الشرطة من أصحاب البشرة السوداء 3 مرات أكثر مقارنة بالبيض، مشيرا في الوقت […]

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