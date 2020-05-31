السليمانية تسجل حالة وفاة لمصاب بكورونا

2020/05/31 | 20:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء الاحد، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم دائرة صحة السليمانية، ياد نقشبندي لشفق نيوز، إن حالة الوفاة الجديدة تعود لرجل له من العمر ٥٧ عاماً ومن سكنة ناحیة بازیان.

وسجلت السليمانية امس حالة وفاة ايضا لمصاب بالفيروس يبلغ من العمر 37 عاما عقب تدهور حالته الصحية

وبذلك ترتفع حالات الوفيات في اقليم كوردستان إلى ست منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي

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