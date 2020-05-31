اولاد الجائحة - اشرف عتريس

2020/05/31 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس كنت لا أصدق برنارد شو حينما كان يعلن صادما لكل المفاهيم وأدوات المعرفة فى تعريفه للقارئ الغبى (اذا قرأ الغبى العديد من الكتب سوف يكون مزعجاً وخطيرا جدا ) حيث اننى لم ألحظ وصف( الغبى ) وأقول كيف يقرأ ويصيرغبيا ً ..؟لكننى اكتشفت هذا مؤخرا وقد يكون الغبى حاصلاعل درجة الدكتوراة ،عضوا فى مؤسسة كبيرة (ثقافية بالطبع ) ولايجيد الحوار ولايتقبل سوى رأيه مريضا ومهووسا بنفسه ، يرس ......





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