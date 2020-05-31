حزب الدعوة بين العمالة الفقهية والعمالة التقليدية - جعفر المظفر

2020/05/31 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر في محاولة التمييز بين حزب الدعوة وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة آية الله محمد باقر الحكيم الذي كان قد تأسس في أثناء الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينات من القرن الماضيوذلك قبل أن يفتتح حفيد العائلة المؤسِسَة "عمار الحكيم" دكانته الأخيرة تحت مسمى "تيار الحكمة" لأجل المشاركة به في سوق الإنتخابات عام 2018.



المهم هنا ضرورة التمييز بين ثلاثة آيات لتقارب الأسماء بينهم, وقد ......





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