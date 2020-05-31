حنين القدو لـ”العهد”: الاقتراض الخارجي يجب ان يكون بعلم اللجنة المالية والبرلمان

2020/05/31 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم الاحد، ان الاقتراض الخارجي يجب ان يكون بعلم اللجنة المالية النيابية والبرلمان وقال القدو في حديث متلفز لقناة “العهد” ان ، ” نرفض الاقتراض الخارجي من الخارج ونفضل الاقتراض الداخلي لسد عجز الازمة في البلاد”.واضاف الى ، ” في حال وجود اقتراض خارجي يجب […]

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