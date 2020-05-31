2020/05/31 | 20:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب : لا صحة لانباء إصابة الوزير درجال والرياضة بفيروس كورونا المستجد ونستغرب بث الإشاعات والأخبار غير الصحيحة

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