2020/05/31 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الاحد، عقد جلسة اعتيادية يوم الاربعاء المقبل، لمناقشة عددا من القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة البرلمان في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق 3 من حزيران المقبل الساعة الواحدة ظهرا، لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله".يذكر ان مجلس النواب عقد اخر جلساته في الخامس من ايار الجاري، عندما قرر فيها منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

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