اسبانيا تسجل 96 اصابة و39 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/31 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة الاسبانية، اليوم الاحد، عن تسجيل 96 اصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تشخيص 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 271 إصابة يوم أمس)".واقتربت حصيلة الإصابات اليومية في إسبانيا لآخر مرة من مستوى الـ100 في السادس من اذار، عندما تم تسجيل 106 إصابات.وأضافت ان "عدد الإصابات بكورونا (والذي أصبح الآن 239 ألفاً و429) منذ يوم أمس ارتفاعا بـ201 حالة، وتعود 105 من هذه الإصابات إلى أيام سابقة، وتم إحصاؤها ضمن إطار جهود تدقيق البيانات الرسمية".وبينت انه "شهدت حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ39 وفاة جديدة، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع أربع وفيات فقط أعلن عنها أمس".وبشكل عام، توفى 27 ألفاً و127 شخصا في إسبانيا جراء إصابتهم بالفيروس التاجي حتى الآن، حسب البيانات الرسمية.ورجحت صحيفة "El País" الإسبانية واسعة الانتشار أن التقلبات الحادة في الإحصاءات اليومية لكورونا في البلاد تعود إلى مشاكل بيروقراطية في أيام العطلة.

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