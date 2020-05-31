مجلس النواب يحدد الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته

2020/05/31 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حدد مجلس النواب، اليوم الاحد، الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته.وقالت هيأة الرئاسة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق 3 / 6 /2020، الساعة الواحدة ظهرا لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله”.كان مجلس النواب عقد أخر جلسة له في (6 […]

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