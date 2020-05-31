هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب المغرب

2020/05/31 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية في إقليم الخميسات.وبلغت قوت الزلزال 3.7 درجة على مقياس ريختر والمناطق التابعة له بمركز مدينة أيت ميمون.” وأفاد المعهد الجوفيزيائي المغربي بأن الهزة التي سجلت، شعر بها سكان الخميسات والمناطق التابعة له بمركز مدينة أيت ميمون.وأضاف أن الهزة الأرضية سجلت على […]

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