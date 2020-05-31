خريجو كليات الصيدلة في الخارج يناشدون وزارة التعليم بالاسراع في معادلة شهاداتهم

2020/05/31 | 20:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد خريجو كليات الصيدلة خارج العراق وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاسراع في حسم مسالة معادلة شهاداتهم.وجاء في نص المناشدة ، اليوم الاحد، ان خريجي الدورة (37) قد مر على تخرجهم اكثر من عام دون معادلة شهاداتهم.وذكر الخريجون انه بسبب جائحة كورونا قد تم تأجيل موعد الامتحان لاغراض المعادلة.مطالبين باداء الامتحان الكترونيا

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