مجلس النواب يحدد موعد انعقاد جلسته الاعتيادية

2020/05/31 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت هيأة رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد الجلسة الاعتيادية للمجلس.

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