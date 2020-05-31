جریمة الأنا المزيفة

2020/05/31 | 20:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرين عزالدين قَتَلَ شُرطي أبيض اللون رجل أسود اللون في مينيابوليس الأمريكية، هذه الجريمة أيقظت أو أشعلت من جديد شُعلة العنصرية بين أفراد تلك المدينة وأيضاً أدت الى احتجاجات غاضبة وحرق المباني وسرقة المحلات التجارية، رغم عدم معرفة سبب الجريمة حتى الان ولكن مهما كان السبب، العقل والمنطق الإنساني لا يعترف او لا يتقبل هكذا …

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