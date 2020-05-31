رئيس الوزراء العراقي يحصر انباء كورونا بـ

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جهة واحدة فقط لإعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن " رئيس مجلس الوزراء وجه بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق عموما بوزارة الصحة والبيئة".

وأوضح أن "ذلك جاء خلال إجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) في جلستها العاشرة، إذ وجه بمنع التصريح من أية خلية من خلايا الأزمة في الوزارات والمحافظات كافة ولأي سبب كان".

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