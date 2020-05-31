2020/05/31 | 20:48 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان يحدد 3 حزيران موعداً لعودة جلساته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 20:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحدد 3 حزيران موعداً لعودة جلساته) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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