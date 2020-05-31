الكاظمي يقرر حصر اعلان عدد الاصابات بكورونا بالعراق عموماً بجهة واحدة فقط

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: رئيس الوزراء يحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق عموماً بوزارة الصحة

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بغداد اليوم- كردستان

حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الاحد (31 ايار 2020)، من تفاقم الوضع الصحي في الإقليم وانتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه، فيما دعا المواطنيين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال برزنجي في ح

بغداد اليوم _ الديوانية

أوضحت إدارة الصحة بمحافظتي الديوانية وذي قار، اليوم الأحد، قدرة المؤسسات الصحية لديها على استيعاب اعداد الاصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع ازديادها على مستوى البلاد.

وأكد مدير عام صحة محافظة ذي قار، عبد الحسين الجا

بغداد اليوم - بغداد

رد المتخصص بأمراض الجهاز التنفسي في دائرة صحة الكرخ ببغداد د.



عمار حسين على الحملات المشككة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ، فيما أشار الى ان العراق ورغم هذا الارتفاع لم يدخل مرحلة الخطر بعد.

وقال حسين في مقابلة متلفزة ت

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