الديوانية وذي قار توضحان موقف المؤسسات الصحية وقدرة استيعابها مع زيادة اصابات كورونا

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أوضحت إدارة الصحة بمحافظتي الديوانية وذي قار، اليوم الأحد، قدرة المؤسسات الصحية لديها على استيعاب اعداد الاصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع ازديادها على مستوى البلاد.

وأكد مدير عام صحة محافظة ذي قار، عبد الحسين الجابري، إن "الوضع مايزال حالياً تحت السيطرة داخل المحافظة، ولكن استمرار الاصابات بهذا العدد وبهذا التزايد، فأننا قد نلجأ الى الخطة البديلة التي اتخذتها الوزارة".

وأوضح الجابري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الخطة تتلخص بأن يتم ادخال فقط المصابين بكورونا من الذين يحتاجون الى العناية والذين ظهرت عليهم الاعراض، اما الذين ظهرت نتائج اصابتهم من دون اعراض فسيتم اللجوء الى الحجر المنزلي".

واشار مدير عام صحة ذي قار، إلى أن "الوضع الراهن وفي حال استمر بهذه الوتيرة وعدد الاصابات، فأن قدرة المؤسسات الاستيعابية غير كافية وسنكون في موقف حرج".

وسجل العراق اليوم 10 وفيات و260 اصابة بكورونا بعد تسجيله 306 اصابات و10 وفيات امس، فيما كانت اعلى حصيلة يوم الجمعة الماضي وبلغت 416 إصابة.

من جانبها، أكدت مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، أن "الوضع داخل المؤسسات الصحية في محافظة الديوانية وعلى الرغم من تسجيل اصابات جديدة، تحت السيطرة".

واضافت الحسناوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الصحية تستوعب الاعداد الحالية وقد ننفذ خطة بديلة ان ازدادت الاصابات".

ومنذ 11 أيار الحالي قفزت حصيلة الإصابات اليومية لما فوق الـ 100 قبل ان تتجاوز الـ 300 بتاريخ 23 أيار الجاري اثر بدء عملية الفحص الوبائي المناطقي والتي سمحت وفق مسؤولين بالصحة بالكشف عن اعداد كبيرة من الإصابات المخفية ، ما رفع عدد الإصابات الكلي لما فوق الـ 6000 حالة.

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وقال برزنجي في ح

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