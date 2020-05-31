مجلس النواب يحدد الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد مجلس النواب، الاحد (31 أيار 2020)، الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته.

وقالت هيأة الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق 3 / 6 /2020، الساعة الواحدة ظهرا لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله".

كان مجلس النواب عقد أخر جلسة له في (6 أيار 2020) حيث للتصويت على الكابينة الوزراية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وبعد التصويت على كابينة الكاظمي تم رفع الجلسة الاستثنائية الى اشعار أخر.

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بغداد اليوم-بغداد

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