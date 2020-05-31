2020/05/31 | 20:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة وفاة اخرى بكورونا في السليمانية

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