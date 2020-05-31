العراق يسجل 10 وفيات و260 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤخرا ارتفعت نسبة الاصابة بكورونا في العراق بشكل ملحوظ

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