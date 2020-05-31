تحت شعار «الأحّد الصّامت» وقفة في السويداء احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والأمنيّة

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّم العشرات من أهالي محافظة #السويداء اليوم الأحد، وقفةً صامتة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة في المحافظة.وأفادت مصادر محليّة في المحافظة بأن العشرات من أبناء المحافظة، وقفوا ظهر اليوم أمام مبنى بلديّة السويداء…

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