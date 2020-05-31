بين أميركا وإيران: كيف يسير رئيس الحكومة العراقية؟

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «يسعى رئيس الوزراء العراقي الجديد #مصطفى_الكاظمي الذي رحّب بتوليه السلطة كل من #واشنطن و #طهران، للتخفيف من حدة التوتر بين أكثر بلدين مؤثرين في #العراق، وهما #الولايات_المتحدة و #إيران».هكذا قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”…

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