دمشق… محطة الحجاز الأثرية تتحول إلى مجمع سياحي وتجاري

2020/05/31 | 20:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة العامة للخط الحديدي التابعة للحكومة السورية، عن منحها شركة خاصة (لم تفصح عن اسمها) استثمار #محطة_الحجاز الأثرية وسط #دمشق، لإقامة مجمع سياحي وتجاري تحت اسم “#نيرفانا”.وذكر مدير المؤسسة “حسنين محمد علي” في…

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