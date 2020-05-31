اسبانيا تسجل ارتفاعا حادا في معدل وفيات كورونا

2020/05/31 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت السلطات الصحية الإسبانية أقل من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 2.5 الضعف مقارنة مع حصيلة اليوم السابق.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد عن تشخيص 96 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” اختباريا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 271 إصابة […]

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